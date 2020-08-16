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    Diagne performansıyla Fatih Terim'in gözüne girdi

    Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden biri olan Mbaye Diagne, idmanlardaki performansıyla teknik ekibi büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 11:17
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    Diagne performansıyla Fatih Terim'in gözüne girdi

    Mbaye Diagne, yuvaya bir döndü pir döndü. Senegalli santrfor şu ana kadar antrenmanlarda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

    Özellikle ikili mücadelelerde savunma oyuncularına top göstermemesiyle dikkat çeken Diagne, Falcao ile forma rekabetini sonuna kadar zorlamaya hazırlanıyor.

    Diagne performansıyla Fatih Terim in gözüne girdi #1

    GEÇEN SEZON KÖTÜ GEÇMİŞTİ

    Geçtiğimiz sezonu Club Brugge'de kiralık olarak geçiren tecrübeli golcü, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

    Türkiye'de ise bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekoru hala 30 golle Mbaye Diagne'de.

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