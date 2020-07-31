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    Diagne, Senegal'de kurban kesti

    Diagne, Senegal'de kurban kesti

    Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, kendi kurbanını keserken çekilen fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 17:05
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    Diagne, Senegal'de kurban kesti

    Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentileri tam olarak karşılayamayan Mbaye Diagne, sezon başında Club Brugge'a kiralanmıştı.

    Belçika ekibinde sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılılara geri dönmüştü.

    Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diagne, ülkesinde kurban kesti.

    Diagne, Senegal'de kurban kesti #1

    INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

    Sık sık kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mbaye Diagne, kendi kurbanını kestiği sırada çekilen fotoğrafları da Instagram takipçileriyle paylaştı.

    Diagne, Senegal'de kurban kesti #2

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