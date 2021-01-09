Diagne, Süper Lig'in en erken golünü attı

Diagne, Süper Lig'in en erken golünü attı

Süper Lig'in 18. haftasında 27. saniyede Gençlerbirliği ağlarını sarsan Mbaye Diagne lig tarihinin en erken golünü atarak tarihe geçti.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken Mbaye Diagne çılgın bir açılış yaptı.

SÜPER LİG'İN EN ERKEN GOLÜ

Gençlerbirliği ağlarını 27. saniyede sarsan Mbaye Diagne, Süper Lig'de atılan en erken golü kaydetti. Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Taşdemir'in pasında sol çaprazda topla buluşan Diagne vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 14. maçına çıkan Senegalli golcü, 9. golüne ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten önce Kasımpaşa'da da forma giyen Diagne, Türkiye'de çıktığı 63 lig maçında 50 gol kaydetti ve yarım dalya yaptı.