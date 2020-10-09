Diagne'den cuma namazı paylaşımı

Galatasaray'ın tecrübeli forveti Mbaye Diagne, Instagram hesabından cuma namazı paylaşımında bulundu.

Galatasaray'ın her yaptığı olay olan yaramaz çocuğu Mbaye Diagne sosyal medya hesabından yaptığı cuma paylaşımı ile yine dikkatleri çekti.

EVDEN CUMA NAMAZI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Namaz kılarken fotoğrafını koyan Diagne, paylaşımda "Cumanız mübarek olsun" anlamına gelen bir açıklama da ekledi.

Kullanıcılar, Senegalli santrforun bu paylaşımının altına koronavirüs nedeniyle namazı evde kılıyor yorumları yaptı.