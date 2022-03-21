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Diagne'den Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'da lisansı askıya alınan Mbaye Diagne, Gaziantep FK mağlubiyeti sonrası çok konuşuldu.
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 11:07
- Güncelleme : 21.03.2022 - 11:48
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30. haftasında Galatasaray'ın oynadığı Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından Mbaye Diagne'den, dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı takımda lisansı sezon sonuna kadar askıya alınan Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Fatih Terim fotoğrafı paylaştı.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Mbaye Diagne'nin bu paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu.