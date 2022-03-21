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    Diagne'den Fatih Terim paylaşımı

    Diagne'den Fatih Terim paylaşımı

    Galatasaray'da lisansı askıya alınan Mbaye Diagne, Gaziantep FK mağlubiyeti sonrası çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 11:48
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    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30. haftasında Galatasaray'ın oynadığı Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından Mbaye Diagne'den, dikkat çeken bir paylaşım geldi.

    Sarı-kırmızılı takımda lisansı sezon sonuna kadar askıya alınan Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Fatih Terim fotoğrafı paylaştı.

    SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

    Mbaye Diagne'nin bu paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu.

    Diagne den Fatih Terim paylaşımı #1



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