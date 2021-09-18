Diagne'den Halil'in babasına sitem

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun gelmesiyle yedek kulübesine dönen Diagne, oğlunu öven Muzaffer Dervişoğlu'na sitem etti.

Galatasaray, transfer döneminde geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için çok uğraşmıştı.

Transferin son günlerinde Halil ve babası Muzaffer Dervişoğlu'nun baskısıyla Brentford kulübü ikna olmuş ve genç oyuncu yeniden sarı-kırmızılı formaya kavuşmuştu.

Halil takıma katılmadan ilk 11'in vazgeçilmezi olan Diagne, Dervişoğlu'nun gelişiyle yedek kulübesine döndü.

Genç oyuncunun ilk 11'de sergilediği başarılı performans babasını gurulandırdı ve baba Dervişoğlu, oğlunun videolarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"ANLIYORUZ SENİN OĞLUN"

Bu durum Diagne'nin hoşuna gitmedi ve çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Diagne paylaşımında, "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." ifadelerini kullandı.

Diagne daha sonra bu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.