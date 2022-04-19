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    Diagne'den Morutan'a: Kardeşim iyisin değil mi

    Diagne'den Morutan'a: Kardeşim iyisin değil mi

    Galatasaraylı Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçının ardından takım arkadaşı Olimpiu Morutan ile ilgili bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:07
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    Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonuna dek askıya alınan Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçı sonrası instagram paylaşımıyla gündem oldu.

    Maç sırasında tribünde Morutan ile oturan Diagne, Rumen futbolcuya hitaben yaptığı paylaşımda "Kardeşim iyi misin? Şu anda kız arkadaşını düşünüyorsun değil mi? Umarım aç değilsindir. Seninle keyifli vakit geçirdiğimi biliyorsun. İyi galibiyetti çocuklar." yazdı.

    Morutan ise bu paylaşıma, "Kardeşim" diyerek cevap verdi.

    İşte Diagne'nin paylaşımı:

    Diagne den Morutan a: Kardeşim iyisin değil mi #1


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