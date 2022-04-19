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Diagne'den Morutan'a: Kardeşim iyisin değil mi

Diagne'den Morutan'a: Kardeşim iyisin değil mi

Galatasaraylı Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçının ardından takım arkadaşı Olimpiu Morutan ile ilgili bir paylaşım yaptı.