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    Diagne'den yeni paylaşım: Fotoğrafta kaç tane King Kong var

    Diagne'den yeni paylaşım: Fotoğrafta kaç tane King Kong var

    Galatasaray'ın deneyimli santrforu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 10:16
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    Galatasaray'ın deli dolu futbolcusu Mbaye Diagne, Instagram'ın erişim sorununun çözülmesinin hemen ardından yaptığı paylaşımla yine çok konuşuldu.

    Rizespor maçında Morutan'ın golünde Volkan Demirel'in deyimiyle "Amerikan Futbolu" mücadelesi veren deneyimli santrfor, Instagram'daki paylaşımıyla taraftarları güldürdü.

    "FOTOĞRAFTA KAÇ TANE KING KONG VAR?"

    29 yaşındaki forvet, yaptığı paylaşımda "Fotoğrafta kaç tane King Kong var?" diyerek kendisine koyduğu lakaba göndermede bulundu.

    Sosyal medya kullanıcıları bu gönderiye kısa sürede binlerce yorum yaptı.

    Diagne den yeni paylaşım: Fotoğrafta kaç tane King Kong var #1

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