Diagne'nin golünden önce el beklentisi

Galatasaray-Hatayspor karşılaşmasında Diagne, sarı-kırmızılı takımın Fatih Terim yönetiminde çıktığı maçlardaki 1000. golü kaydederken gol öncesinde elle oynama iddiaları da gündeme geldi.

Galatasaray'da Rizespor maçında hat-trick yapan Mbaye Diagne, Hatayspor karşısında da attığı enfes golle fileleri sarstı.

ELLE OYNAMA İTİRAZLARI

Rakip takım taraftarları Feghouli'nin pasında dar açıdan topu ağlara gönderen Senegalli futbolcunun gol öncesinde topu elle düzelttiğini iddia ettiler.

Söz konusu pozisyonda hakem Erkan Özdamar golü verirken VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)