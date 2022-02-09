Diagne'nin sözleşme feshindeki detaylar ortaya çıktı

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesini geçici olarak feshedebilmek için tüm maaş ve primlerini ödemek zorunda kaldı. Senegalli futbolcunun kulübe toplam maliyeti 350 milyon TL’yi geçti.

Galatasaray, Mbaye Diagne transferinden zarar etmeye devam ediyor. Senegalli oyuncuyu bir türlü elinden çıkartmayı başaramayan sarı-kırmızılı takım, yabancı kontenjanında yer açmak için Diagne’nin kontratını geçici olarak feshetmek zorunda kaldı.

ÇEKİ GÖRÜNCE İKNA OLDU

Fesih konusunda Galatasaray’a büyük zorluklar çıkarttığı öğrenilen 30 yaşındaki oyuncu, tüm sezonun maaşı ödenince ikna oldu. Galatasaray’ın başka bir kulüpten aldığı çekleri, Mbaye Diagne’ye vermek zorunda kaldığı öğrenildi.

Senegalli futbolcunun transferi, Galatasaray’a büyük bir mali yük getirdi.

13 MİLYON EUROYA GELDİ

Sarı-kırmızılı takım, Diagne’yi 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 13 milyon euro karşılığında transfer etti. Diagne’ye bugüne kadar 10 milyon euronun üzerinde maaş ve prim ödemesi yapıldı.

Güncel kurla sarı-kırmızılı takıma 350 milyon TL’nin üzerinde bir maliyet getiren Diagne, saha içerisinde ise karşılığını veremedi. 3 sezonda sarı-kırmızılı formayla 62 maça çıkan Diagne, 26 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.