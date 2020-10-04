Diagne'nin yeni saç stili

Galatasaray'ın tecrübeli forveti Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımın son idmanında yeni saç stiliyle görüntülendi.

Galatasaray'da gösterdiği performansın yanı sıra özel yaşamı ile gündemde olan Diagne sürekli eleştirilerin odağındaki isim oldu.

Daha önce şampiyonluk kutlamaları yerine tatile çıkmaya giden Diagne gündemin bir numaralı gündemi olmuştu.

YENİ SAÇ STİLİ

Diagne sık sık saç tarzları ile de gündeme gelen bir isim olarak da basında yerini alıyor.

Saç tarzı ile dikkat çeken tecrübeli futbolcu yine bir değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılıların gerçekleştirdiği son idmanda golcü futbolcu yeni saç tarzı ile görüntülendi.

"ADMİN YENİ TRANSFER Mİ"

Senegalli futbolcunun yeni stili sosyal medyanın da gündemine oturdu. Galatasaraylı taraftarlar idman fotoğraflarında uzun saçlı Diagne'yi görünce "Admin yeni transfer mi?" şeklinde sorular sorarak futbolcunun bambaşka birine döndüğünü ifade ettiler.

Sahadaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Diagne yeni saç stilleri denemesiyle sık sık gündeme geliyor.