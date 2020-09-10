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    Dick Advocaat: Fenerbahçe'ye bedavaya gittim

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, sarı-lacivertli takımın başına geçtiği dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 15:45
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    Dick Advocaat: Fenerbahçe'ye bedavaya gittim

    Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmesi gündemde olan Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe'nin başına geçtiği döneme de değindi.

    "FEDERASYON HİÇ PARA ALAMADI"

    Deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe benim için geldiğinde dünya bu kadar büyük değildi. Sözleşmemde de beni engelleyen bir şey yoktu, bu şansı değerlendirebiliyordum. Federasyon hiç para alamadı. Koeman, Barcelona'ya gittiğinde ise 1,5 milyon euro gibi bir para kazandılar. Bu farklı." ifadelerini kullandı.

    Advocaat ayrıca, Hollanda'nın başına Louis van Gaal ya da Henk ten Cate'in geçmesi gerektiğini ve Ruud Gullit'in de adaylar arasında olduğunu belirtti.

    Dick Advocaat: Fenerbahçe ye bedavaya gittim #1

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