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    Dick Advocaat'tan Hikmet Karaman'a ziyaret

    Irak A Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, kamp için geldikleri Kayseri’de Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ı ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 11:31
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    Dick Advocaat'tan Hikmet Karaman'a ziyaret

    Irak A Milli Futbol Takımı, 2 Eylül'de Güney Kore ile yapacağı 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri maçına, Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlandı. Futbol takımının Erciyes’teki 8 gün süren kampı sona erdi.

    HİKMET KARAMAN'A ZİYARET

    Irak A Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, şehirden ayrılmadan önce Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ı kulüp tesisinde ziyaret etti.

    Hollandalı ünlü teknik direktör, tesislerdeki futbolcularla da bir araya geldi. Dick Advocaat’a Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri eşlik etti. Advocaat, takımın son durumuyla ilgili teknik direktör Hikmet Karaman’dan bilgi aldı.

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