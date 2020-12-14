Dicko: Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için kolay alıştım

Gaziantep forması giyen Nouha Dicko, Türkiye'yi çok sevdiğini ve ilerleyen haftalarda performansını artıracağını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün formasını giyen golcü oyuncu Nouha Dicko, gelecek haftalarda performansını artıracağına inandığını belirterek, bu sezon 10'dan fazla gol atmayı hedeflediğini söyledi.

Dicko, ligde henüz golle tanışamadığının anımsatılması üzerine, "Her forvet oyuncusunun bir hedefi vardır, o da gol atmak. Ama benim durumum biraz farklı. Uzun zamandır futbol oynamıyordum. Türkiye'ye geldikten sonra forma şansı bulmaya başladım ve performansım da yukarı doğru çıkmaya başlamıştı ama bu sefer de virüse yakalandım. Gelecek haftalarda performansımı artıracağıma inanıyorum. Takımıma daha faydalı olmak istiyorum. Bu sezon hedefim 10 golden fazlasını atabilmek. Zamanla daha iyi olacağım." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

Gaziantep'e çabuk alıştığını aktaran Malili golcü, "Buraya gelirken kulübüm ve hocam Sumudica uzun zamandır oynamadığımı, takımla hazırlık kampı yapmadığımı biliyorlardı. Onlar da çok destek oldu. Bu konuda şanslıyım hem takım arkadaşlarım hem kulüp yönetimi benim adaptasyon sürecimi hızla atlatmam için çok çaba gösterdiler. Türkiye'yi seviyorum. Ben Müslümanım ve Türkiye'de Müslüman bir ülke. Dolayısıyla bazı şeylere alışmam uyum sorunu yaşamamam kolay oluyor. Alışma sürecim hızlı geçti diyebilirim. Sumudica da futbolu bilen ve onla yaşayan bir insan. Benim için şans olacaktır." ifadelerini kullandı.