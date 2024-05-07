Didier Drogba, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda meşaleyi yakacak Bir dönem Galatasaray formasını da giyen 46 yaşındaki futbol adamı Didier Drogba, Fransa'nın ev sahipliğinde yapılacak Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda meşaleyi yakan isim olacak.

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Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları'na sayılı günler kalırken Fransa'da olimpiyatların simgesi olan meşale heyacanı da başladı.

Olimpiyat meşalesini taşıyan üç direkli Belem gemisi Yunanistan'dan Fransa'ya ulaşacak ve ülkedeki yolculuğuna başlamak üzere Marsilya'ya gidecek.

Meşaleyi de tarihe geçmiş Fransız sporcular taşıyacak.

2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Fransız basketbolcu Nando de Colo meşaleyi taşıyacak isimler arasında yer alırken birçok önemli sporcu meşaleyi taşıma gururunu yaşayacak ve Fransız yüzücü Florent Manaudou, Fransa topraklarındaki ilk meşale taşıyıcısı olacak.

Birçok isim meşaleyi taşıyacak

RMC Sport'un haberine göre; daha önce Ballon d'Or ödülünü kazanan Marsilya'nın efsane isimlerinden Jean-Pierre Papin, NBA'in ünlü eski basketbol oyuncusu Tony Parker ve şu anki Marsilya kaptanı Valentin Rongier de meşaleyi taşıyacak.

Eric Di Meco, Louisa Necib, Basile Boli, Didier Drogba, Colette Cataldo, Frederick Bousquet, Fabien Gilot, Sebastien Foucras, Pascale Trinquet Havin, Anouk Garnier, Denis Gargaud Chanut, Vincent Matheron meşaleyi taşıyacak sporcular olacak.

Drogba'ya büyük onur

Eski Fransız kanocu ve 2024 Yaz Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet resmi sosyal medya hesabından Marsilya efsanesi Didier Drogba'nın meşalayi yakan isim olacağını duyurdu.

Galatasaray'da forma giyip şampiyonluk yaşayan Fildişi Sahilli eski yıldız gösterdiği Marsilya ve Chelsea tarihine geçmişti.