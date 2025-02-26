Didier Drogba: Mourinho, ırkçı değil

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

DROGBA'DAN DESTEK

Derbi sonrası basın toplantısında "Maymun gibi zıpladılar" diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Chelsea'den eski öğrencisi Didier Drogba'dan destek geldi.

46 yaşındaki futbol adamı, sosyal medya hesabından Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etti.

"O BİR IRKÇI DEĞİL"

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, sarı-kırmızılı camiaya yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor.