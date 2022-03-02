Didier Drogba: Sneijder bizi mahvetti

Süper Lig devi Galatasaray'ın ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Didier Drogba, eski takım arkadaşı Sneijder'i öve öve bitiremedi.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla harika işlere imza atan Didier Drogba ve Wesley Sneijder, ligde kazanılan şampiyonluğun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımı çeyrek finale kadar taşımıştı.

Drogba'dan Galatasaray'da yaşanan bu döneme dair Sneijder ile ilgili flaş bir itiraf geldi. İşte o sözler;





"BİZİ MAHVETTİ"

"Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti (gülüyor). Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi. Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı. Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum (gülüyor). Sneijder bir dahiydi."