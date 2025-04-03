Didier Drogba'dan derbi sonrası art arda paylaşımlar

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Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki maçta kazanan, 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada ve 27. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı. Fenerbahçe'nin golü 45+1. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.

DROGBA'DAN PAYLAŞIMLAR

Galatasaray'ın unutulmaz golcülerinden Didier Drogba, kupadaki Fenerbahçe zaferinin ardından art arda paylaşımlar yaptı.

Drogba'nın paylaşımları kısa süre içinde gündem oldu.

MOURINHO'YU DESTEKLEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Drogba, Galatasaray'ın Mourinho ile yaşadığı "ırkçılık" tartışmasında eski hocasının yanında yer almıştı.

GALATASARAY'DAN KUTLAMA GELMEMİŞTİ

Galatasaray, yaşananların ardından Drogba'nın her sene kutladığı doğum gününü bu kez kutlamamıştı.