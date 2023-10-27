Didier Drogba'dan Galatasaray sözleri: Olağanüstüydü Bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız golcü Didier Drogba, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönem hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

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2012-2013 sezonunun devre arasında katıldığı Galatasaray'da 1.5 sezon forma giyen Fildişi Sahilli dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba, Fransa'da bir YouTube kanalında sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray günlerinin kendisi için olağanüstü olduğunu söyleyen Drogba, şu sözleri sarf etti:

Bizi takip eden tüm Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum 'Cimbombom dostlarım cimbombom!' Olağanüstüydü. Olağanüstü. 1.5 yıl yaşadım orada. Türkiye Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadım. Fenerbahçe'ye gol attım, bu bir Galatasaray oyuncusu için müthiş bir şey, belki de o gün gerçek anlamda Galatasaraylı oldum insanların gözünde.

"Süper bir oyuncu grubumuz vardı"

O dönemde takımda birçok yıldızın olduğuna değinen Drogba, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten olağanüstü, müthiş bir deneyimdi. Ömürlük dostlar edindim. Fatih Terim, oyuncular... Süper bir oyuncu grubumuz vardı. Felipe Melo, Wesley Sneijder, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Fernando Muslera... Kendisi hala Galatasaray kalesini koruyor. Gerçek bir aileydi!

Galatasaray'da 3 kupa kazandı

1.5 yıllık Galatasaray kariyerinde bir Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu ve bir Süper Kupa şampiyonluğu kazanan 45 yaşındaki futbol adamı, 53 resmi maçta 20 gol 13 asistlik performans göstermişti.