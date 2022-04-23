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    Diego Costa için sürpriz talip

    Atletico Mineiro'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan ve adı daha önce de sık sık Türk takımlarıyla anılan Diego Costa'ya sürpriz bir transfer teklifi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 14:59
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    Diego Costa için sürpriz talip

    Ara transfer döneminde ismi Antalyaspor ve Fenerbahçe 'yle anılan Diego Costa hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ocak ayında Brezilya Ligi takımı Atletico Mineiro'dan ayrılan Costa için Hindistan basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

    Hindistan'dan talip çıktı

    Times Of India'da yer alan habere göre; ATK Mohun Bagan takımı Diego Costa'ya transfer teklifi yaptı. Hindistan Ligi'nde 3. sırada bulunan Mohun Bagan'ın teknik direktörü Antonio Lopez, Costa ile 2007-2008 sezonunda Celta Vigo'da çalıştı.

    Kariyerinde 495 maça çıkan ve 186 gol ile 72 asist yapan 33 yaşındaki yıldız golcü son olarak Atletico Mineiro'da forma giydi.

    Diego Costa için sürpriz talip #1


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