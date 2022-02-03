Diego Costa'nın adı Fenerbahçe ile geçiyor

Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan İspanyol golcü Diego Costa'ya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. Costa'nın Süper Lig'den başka talipleri olduğu da konuşulan bilgiler arasında.

İspanyol ve İtalyan basınının yaptığı haberlere göre Türkiye'den birçok teklif alan Diego Costa, Antalyaspor teklifini reddetti.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER TEKLİFİ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Yabancı basında, 33 yaşındaki forvetin Fenerbahçe'nin teklifini düşündüğü yazıldı. Son olarak Atletico Mineiro'da forma giyen İspanyol futbolcunun bonservisinin elinde olduğu biliniyor.

Costa, Atletico Mineiro ile çıktığı 19 maçta, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Diego Costa'nın adı sezon başında Beşiktaş ile de anılmıştı.

Öte yandan Antalyaspor, bonservisi elinde 34 yaşındaki forvet Luiz Adriano ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.