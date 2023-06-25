Diego Gomez'den kulübüne: Galatasaray'a transfer olmak istiyorum Libertad forması giyen Diego Gomez kariyerinde sıçrama yapmak için Galatasaray'a transfer olmak istediğini kulübüne bildirdi.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak sarı kırmızılılar henüz resmi bir transfer açıklamadı. Paraguay liginde Libertad forması giyen Diego Gomez, Galatasaray ile anılıyor. Ülkenin gazetelerinden ABC Color, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'a transfer olmak istediğini kulübüne bildirdi. Habere göre Paraguaylı oyuncu kariyerinde sıçrama yaşamak için sarı kırmızılılara imza atmak istiyor. 4 gol 2 asist Geçtiğimiz sezon 22 maçta oynayan Diego Gomez, 4 gol atarken 2 asist yaptı. Paraguay A Milli Takımı'na da seçilen Gomez profesyonel futbol kariyerinde 48 maç oynadı.