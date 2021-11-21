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- Diego Lugano, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Diego Lugano, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlamak için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Diego Lugano, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 14:47
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlamak için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin eski stoperi Diego Lugano, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve kardeşi Ali Yıldırım'la bir araya geldi.
KEWELL İLE DERBİYİ YORUMLAYACAK
Uruguaylı, bir zamanlar Galatasaray forması giyen Avustralyalı yıldız Harry Kewell ile bu akşam oynanacak derbiyi yorumlayacak.
ESKİ DOSTLAR BİR ARADA
Lugano, Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Volkan Demirel ile de buluştu. İkili özlem giderirken, sosyal medyada samimi pozlarını paylaştı.