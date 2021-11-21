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    Diego Lugano, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlamak için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Diego Lugano, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 14:47
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    Diego Lugano, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumlamak için İstanbul'a gelen Fenerbahçe'nin eski stoperi Diego Lugano, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve kardeşi Ali Yıldırım'la bir araya geldi.

    KEWELL İLE DERBİYİ YORUMLAYACAK

    Uruguaylı, bir zamanlar Galatasaray forması giyen Avustralyalı yıldız Harry Kewell ile bu akşam oynanacak derbiyi yorumlayacak.

    Diego Lugano, Aziz Yıldırım ı ziyaret etti #1

    ESKİ DOSTLAR BİR ARADA

    Lugano, Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Volkan Demirel ile de buluştu. İkili özlem giderirken, sosyal medyada samimi pozlarını paylaştı.

    Diego Lugano, Aziz Yıldırım ı ziyaret etti #2

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