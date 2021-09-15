Diego Lugano: Rossi'ye kefilim

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Diego Lugano, Türk futbolu ve Fenerbahçe'ye dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe 'nin unutulmaz isimlerinden biri olan Diego Lugano, Sivasspor maçını izlemek için tribündeki yerini almıştı.

Uruguaylı futbolcu, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ROSSI BAŞARIYA AÇ"

"Diego Rossi başarıya aç ve tüm dünyaya kendisini göstermek istiyor. Bunu yapabileceği en iyi yerlerden birine geldi. Taraftarla da bütünleşince, çok başarılı olacak."





"SZALAI'NİN GENÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

“Szalai’nin 23 yaşında olduğunu bilmiyordum. Sahadaki özgüveni, olgun tavrı, duruşu, teknik kapasitesi ve kararlılığı beni çok etkiledi. Bunu oyunun her anında hissettiriyor. Eğer bu yaşta Fenerbahçe için oynuyorsa, birkaç sene sonra Avrupa’nın devlerinden birinde oynamaması için hiçbir sebep yok. Kim’i de çok beğendim. O da Szalai gibi çok kararlı bir oyuncu. Kim de daha fazla oynadıkça takıma alışacak ve kendisini daha çok geliştirecektir.”





"ROSSI İYİ İŞLERE İMZA ATACAK"

“Diego, ne yapmak istediğini bilen bir karakter. Genç yaşta Uruguay’dan ayrıldı ve ABD’de Los Angeles FC Kulübü’nün simgesi, en çok gol atan ismi oldu. Hatta ligin sembol oyuncularından biriydi. Transferi öncesi bana burayla ilgili sorular sordu ve ona olumlu şeyler söyledim. Diego, başarıya aç ve kendisini tüm dünyaya göstermek istiyor. Bunu yapabileceği en iyi yerlerden biri Fenerbahçe. Taraftarla da bütünleşince, çok iyi işlere imza atacak.”





"MESUT MEYDAN OKUYOR"

“Dünya futbolunda yeri olan bir yıldız. Fenerbahçe’ye gelmesi benim için sürpriz oldu. Oyun bilgisi çok yüksek bir oyuncu. Çok çabuk düşünüyor ve uygulayabiliyor. Ben nasıl buraya geldiğimde meydan okumak ve kendi tarihimi yazmak istiyordum, aynısı onun için de geçerli.”

"BEŞİKTAŞ BENİ İSTEMİŞTİ"

“Evet doğru. PSG’ye transfer olduktan sonra Beşiktaş beni istemiş ve çok iyi bir teklif yapmışlardı. Elbette Türkiye’nin önemli bir kulübünden böyle bir şeyin gelmesi güzel bir durumdu. Ancak o dönem kendilerine ilgileri için teşekkür edip, ‘Türkiye’de sadece Fenerbahçe’de oynarım’ mesajını iletmiştim.”

"HER TEMAS FAUL OLMAMALI"

“Türkiye futbola aşık bir ülke. Futbola tutku anlamında belki de dünyada 1 numara. Ancak işler böyle gitmiyor. Uruguay’da bir futbol kültürü var. Sonuçta Dünya Kupası’nı ilk kazanan ülkelerdeniz. Bu kültürün oluşması biraz zaman alıyor. Türkiye’de her şey var gibi gözüküyor ama sıkıntı organizasyon eksikliği. Örneğin oyun çok sık duruyor. Avrupa’daki ritmi yakalamanız gerek. Her temas faul olmamalı. Yerde yatan yatsın ama oyun devam etsin. Seyir zevkini etkiliyor. Bu değişmeli.”

TÜRKİYE NEDEN İSTİKRARLI DEĞİL

Son olarak Fanatik'e konuşan Lugano, “EURO 2008’deki Milli Takım çok başarılıydı. Aynı dönemlerde biz Fenerbahçe’de, Sevilla ya da Chelsea ile oynarken, ‘Bu maçı alacağız’ diyorduk ama bunu kendimize söylerdik, dışarıya değil. EURO 2020’deki Milli Takım final oynayamazdı ama turnuvada iyi işler yapabilirdi. Örneğin Uruguay’da biz, karşımızda Ronaldo ya da Messi bile olsa, ‘Onu gömeceğim ve duvara asacağım!’ psikolojisiyle sahaya çıkarız. Bu bir futbol kültürü. Bunu içten hissetmek gerek.” diyerek sözlerini tamamladı.