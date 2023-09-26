Diego Lugano'yu kızdıran olay: Son anda farkedip polise teslim etti Sao Paulo'da şampiyonluk kutlamalarına katılan Diego Lugano, telefonunu çalan hırsızı yakalayarak polise teslim etti.

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ensonhaber.com

Brezilya Kupası'nda tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşayan Sao Paulo'da kutlamalar tüm gün boyunca devam etti.

Kutlamalar sırasında eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano'nun başına talihsiz bir olay meydana geldi.

Hırsızı yakaladı, polise teslim etti

Taraftarlar arasında yapılan kutlama sırasında bir taraftar, Diego Lugano'nun cebindeki cep telefonunu alıp kaçmak istedi.

Durumu kısa sürede içinde fark eden Diego Lugano, olaydan hemen sonra hırsızı yakalayarak telefonu geri aldı ve hırsızı polise teslim etti.