Diego Perotti: 1 hafta içerisinde takıma katılacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti katıldığı basın toplantısında sarı-lacivertli takıma katılma süreci, sakatlığının son durumu ve merak edilen birçok sorunun cevabını verdi.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de basın mensuplarının karşısına geçen bu kez Diego Perotti oldu. Arjantinli yıldız futbolcu, önemli açıklamalarda bulundu.

Takıma tecrübesiyle katkıda bulunacağını belirten Perotti, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye katılmak mutluluk verici. Tecrübemle katkıda bulunacağım. Takımın kapasitesi geniş ve yüksek. Bu sene başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

"1 HAFTA İÇERİSİNDE TAKIMA KATILACAĞIM"

Arjantinli futbolcunun açıklamaları şu şekilde: "Futbolda elbette sakatlık riski var. Yaş ilerledikçe biraz daha fazla sakatlanma riski artıyor. 32 yaşındayım ve bir profesyonelim. Çok ciddi bir sakatlığım yok. Sanırım 1 hafta içerisinde takıma katılacağım.

"FENERBAHÇE ŞANSINI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİM"

32 yaşındayım ve Roma'dan, Fenerbahçe gibi bir takıma gelme şansım olmuştu. Bu şansı değerlendirmek istedim. Çünkü Fenerbahçe, bugüne kadar tarihinde birçok başarılara ve kupalara sahip, bunu tutkuyla yapan bir takımdı.

Emre Belözoğlu ile iki kez görüntülü konuştuk. Kendisi benim Fenerbahçe'ye gelmemi çok istediğini söyledi. Benim de sorularım vardı hem şehir hakkında hem kulüp hakkında. İkinci görüşmemiz daha resmi oldu. Kontratım hakkında, ne şekilde buraya geleceğim hakkında konuştuk. Ben Roma'daydım. Ocak ayından bu yana sıkıntılı bir sürecim vardı. Son 2-3 günde bir karar aldık ve buraya geldim.





"KARAGÜMRÜK MAÇINDA TAKIM HOŞUMA GİTTİ"

Karagümrük maçında takım çok hoşuma gitti. Oyun anlamında her zaman hücumu düşünen takım gördüm sahada. Karşı takıma da bakıldığında, başlangıçtaki oyun stillerini değiştirip daha çok atağı düşündüler. Kazandık, önemli olan da bu."

