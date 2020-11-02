Diego Perotti: 10 numarayı giymek istiyordum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, sakatlık sürecini atlatmak için büyük çaba sarfettiğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, Antalyaspor maçında ilk kez kadroda yer aldı.

"BU ANI SABIRSIZLIKLA BEKLEDİM"

Sakatlığını atlatmak için çok uğraştığını ifade eden Perotti, "Sakatlığımın geçmesi için çok uğraştım, bu hafta antrenmanlara çıktım ve bu anı büyük bir sabırsızlıkla bekledim. Fırsat bulursam bugün oynamak istiyorum." dedi.





"ASLINDA 10 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORDUM"

Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymek istediğini belirten Perotti, "Aslında 10 numarayı giymek istiyordum ancak ben geldiğim zaman Garry Rodrigues 10 numarayı giyiyordu ve ben de 11 numaralı formayı seçtim." şeklinde konuştu.