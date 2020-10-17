Diego Perotti 9. haftaya kadar yok

Daha önce sık sık sakatlık yaşayan Diego Perotti için acele karar vermek istemeyen Erol Bulut ve ekibi tecrübeli futbolcuyu riske etmeme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin Roma'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diego Perotti'nin sakatlığı konusunda da detaylar gelmeye başladı.

9. HAFTA DÖNECEK

5 Ekim'de sahalara dönmesi beklenen ancak sakatlığını henüz atlatamayan Arjantinli futbolcunun riske edilmeyeceği öğrenildi.

Bu kararın ardından Perotti'nin Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yer almayacağı kaydedildi. Arjantinli kanat, milli aranın ardından oynanacak olan Gençlerbirliği maçında hazır olacak.

TEKNİK HEYET TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Öte yandan önceki günlerde basın mensuplarına açıklama yapan Perotti, "Çok ciddi bir sakatlığım yok. Sanırım 1 hafta içerisinde takıma katılacağım." ifadelerini kullanmıştı. Ancak sarı-lacivertli takımda teknik heyet, Perotti ile ilgili erken bir karar alarak, olumsuz tablo ile karşılaşmak istemiyor.

Bilindiği üzere Diego Perotti'nin sakatlığı Erol Bulut ve yardımcılarının dikkatini çekse de Emre Belözoğlu inisiyatif kullanarak bu transferde büyük rol oynamıştı.