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    Diego Perotti antrenmanlara başladı

    Geçirdiği operasyonun ardından İstanbul'a dönen Diego Perotti, bireysel olarak çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 13:18
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    Diego Perotti antrenmanlara başladı

    Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Diego Perotti, diz bağlarından ameliyat edilmişti.

    Finlandiya'da geçirdiği operasyonun ardından İstanbul'a dönen Arjantinli futbolcu, antrenmanlara başladı.

    Bugün bireysel olarak çalışan tecrübeli oyuncunun, ligin kalan haftalarında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

    Diego Perotti antrenmanlara başladı #1

    2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Sezon başından Roma'dan transfer edilen Perotti'nin, sarı-lacivertlilerle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Diego Perotti antrenmanlara başladı #2

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