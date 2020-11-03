Diego Perotti, Arjantin basınında

Attığı penaltı golüyle takımına 3 puanı kazandıran isim olan Diego Perotti'nin performansı, Arjantin basınının da dikkatini çekti.

Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Sayısız gol kaçırdığı maçta, Diego Perotti'nin oyuna girmesiyle rakibini çözen sarı-lacivertliler, Arjantinli yıldızın penaltıdan attığı golle 3 puana uzanmayı başardı.

Aldığı kısa sürede klasını gösteren tecrübeli oyuncunun performansı, Arjantin basınının da dikkatini çekti.

"FENERBAHÇE'Yİ KURTARDI"

Güney Amerika'nın en çok takip edilen gazetelerinden olan Ole, "Sinan Gümüş kızardı, Perotti Fenerbahçe'yi kurtardı" başlığıyla verdiği haberde, Arjantinli futbolcunun penaltıdan attığı golün sarı-lacivertli ekibe 3 puanı getirdiğini yazdı.

"FENER'İN YENİ KAHRAMANI"

Uno Santa Fe gazetesi de Perotti'yi manşetine taşıdı. Gazete, 84. dakikada penaltıyı gole çeviren futbolcu için 'Fenerbahçe'nin yeni kahramanı" başlığını atarken, Fenerbahçe'nin ligin yeni lideri olduğunu okuyucularına aktardı.