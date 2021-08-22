Diego Perotti, Genoa'ya gidiyor

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Diego Perotti'yi takımdan ayrılmaya ikna etti. Oyuncunun rotası bir kez daha İtalya'ya döndü.

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan, Avrupa Ligi'nde ise 2 sakat verdiği maçta Helsinki'yi mağlup eden sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını sürdürürken kadroda düşünmediği isimlerle de yollarını ayırıyor.

İNADI KIRILDI GİDİYOR

Son olarak savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'la yollarını ayıran Fenerbahçe, geçen sezon başında takıma kattığı ancak sakatlık nedeniyle verim alamadığı Diego Perotti ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

Geçen senenin başında Roma'dan takıma katılan Arjantinli yıldız kalma konusundaki inadını kırarak rotasını bir kez daha İtalya'ya çevirdi.

Corriere dello Sport'un haberine göre; sarı lacivertlilerle fesih konusunda anlaşan Perotti, Serie A ekibi Genoa'yla sözleşme imzalayacak.

GENOA ESKİ TAKIMI

33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2014-2016 yılları arasında Genoa forması giymişti.

Fenerbahçe formasıyla yalnızca 4 maça çıkabilen Perotti, 3 gol kaydetti.