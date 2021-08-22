Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
417.468
1.42%
EXEN Coin
26.78
0.22%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Diego Perotti, Genoa'ya gidiyor

    Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Diego Perotti'yi takımdan ayrılmaya ikna etti. Oyuncunun rotası bir kez daha İtalya'ya döndü.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 08:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diego Perotti, Genoa'ya gidiyor

    Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan, Avrupa Ligi'nde ise 2 sakat verdiği maçta Helsinki'yi mağlup eden sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını sürdürürken kadroda düşünmediği isimlerle de yollarını ayırıyor.

    Diego Perotti, Genoa ya gidiyor #1

    İNADI KIRILDI GİDİYOR

    Son olarak savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'la yollarını ayıran Fenerbahçe, geçen sezon başında takıma kattığı ancak sakatlık nedeniyle verim alamadığı Diego Perotti ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.

    Geçen senenin başında Roma'dan takıma katılan Arjantinli yıldız kalma konusundaki inadını kırarak rotasını bir kez daha İtalya'ya çevirdi.

    Corriere dello Sport'un haberine göre; sarı lacivertlilerle fesih konusunda anlaşan Perotti, Serie A ekibi Genoa'yla sözleşme imzalayacak.

    Diego Perotti, Genoa ya gidiyor #2

    GENOA ESKİ TAKIMI

    33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2014-2016 yılları arasında Genoa forması giymişti.

    Fenerbahçe formasıyla yalnızca 4 maça çıkabilen Perotti, 3 gol kaydetti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir