Diego Perotti İstanbul'dan ayrıldı

Yaşadığı sakatlık nedeniyle aylardır sahalardan uzak kalan Diego Perotti, ameliyat olacak. Arjantinli futbolcu, dün gece İstanbul'dan ayrıldı.

Sezon başında uzun pazarlıklar sonrasında Roma'dan kiralık olarak transfer edilen Diego Perotti'nin ameliyat olmasına karar verildi.

10. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanan ve diz bağının kopmak üzere olduğu açıklanan oyuncu ile yapılan kontratın feshedilmesi bekleniyor.

Dün gece İstanbul'dan ayrılan Perotti'nin durumu ameliyattan sonra şekillenecek.

BELÖZOĞLU 3-8 AY DEMİŞTİ

Emre Belözoğlu, Perotti'nin ameliyat olması halinde 3-8 ay arasında sahalardan uzak kalabileceğini açıklamıştı.

32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, bu sezon 4 maçta sahaya çıkarken, toplamda 3 kez fileleri sarsmıştı.