Diego Perotti takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçeli taraftarların dört gözle beklediği Diego Perotti'den iyi haber geldi. Arjantinli futbolcu, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle ilk haftalarda forma giyemeyen Diego Perotti, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

Roma'dan transfer edilen Arjantinli futbolcudan iyi haber geldi.

32 yaşındaki oyuncunun bugün ilk kez takımla birlikte çalıştığı ve antrenmanın tamamında yer aldığı belirtildi.

1 AY ÖNCE GELMİŞTİ

Ekim ayının başında İstanbul'a gelen ve 1 aydır hazırlanan Perotti'nin, Antalyaspor maçına yetişemese bile bir sonraki haftada kadroya alınması bekleniyor.