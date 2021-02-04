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    Diego Perotti, Türkiye'den ayrıldı

    Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve sezonu kapatan Diego Perotti, İtalya'ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 17:45
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    Diego Perotti, Türkiye'den ayrıldı

    Roma'dan büyük umutlarla alınan ve Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan Diego Perotti, geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu.

    Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan Arjantinli yıldız, tedavi olmak üzere Türkiye'den ayrılarak İtalya'ya uçtu.

    4 MAÇTA 3 GOL ATMIŞTI

    Süper Lig'de 4 maçta toplam 192 dakika süre alan Perotti, 3 kez ağları sallamıştı.

    Kısa bir süre önce sosyal medya hesabından açıklama yapan Perotti, "Sakatlığımla ilgili haberler doğru değil, dizimde bir sakatlık yok. Tendonumla ilgili bir ameliyat oldum ve mümkün olan en kısa sürede dönmek için tedaviye başladım." diyerek hakkındaki haberlere yanıt vermişti.

    Diego Perotti, Türkiye den ayrıldı #1

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