Diego Perotti: Yakında sahalara döneceğim

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti sakatlığı ve gelecek planları hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, sakatlığı ve kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı.

32 yaşındaki futbolcu, "Totti ile 1.5 sezon beraber oynadım. Kariyerinin son dönemiydi. Roman Riquelme ve Lionel Messi ile beraber oynadım. Maradona'nın teknik direktörlüğünü yaptığı takımda oynadım. Ben çok şansı biriyim." dedi.





"Riquelme, birlikte oynadığım en iyi oyuncuydu." diyerek sözlerini sürdüren Perotti, "Bunu Messi'yi dışarıda bırakarak söylüyorum. Roman gerçekten en iyisiydi. Ayrıca, Lionel Messi ve Andres Iniesta'nın formaları koleksiyonumda var. Kesinlikle en iyi parçalar." ifadelerini kullandı.

"ARJANTİN'DEN DAHA İYİ"

Bir gün Arjantin'e dönüp dönmeyeceğiyle ilgili gelen soruya Perotti, "Yurt dışındaki yaşam standartları, Arjantin'e göre çok daha iyi. Özellikle güvenlik açısından. Ancak, ailemi yılda bir kez görmeye hala alışamadım. Şu aşamada çocuklarımı çok daha fazla düşünüyorum." cevabını verdi.





"GERİ DÖNMEME BİRAZ DAHA VAR"

Sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili gelen soruya Perotti, "Yaşımdan ötürü olmam gereken bir ameliyat vardı. Bu konuda çok fazla yalanlar söylendi. Geri dönmeme biraz daha var ve sonra geri döneceğim. Yeniden futbol sahalarında olacağım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.