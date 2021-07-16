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    Diego Perotti'den imalı forma paylaşımı

    Diego Perotti'den imalı forma paylaşımı

    Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak yaşadığı sakatlık sonrası gözden düşen Diego Perotti, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 11:42
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    Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Diego Perotti, forma numarası paylaşımı yaptı.

    İMALI PAYLAŞIM

    Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı geçen sezon terleten Diego Perotti, sarı lacivertli takımın Csikszereda ile oynadığı maçta Sinan Gümüş'ün 11 numaralı formayı giymesi sonrası imalı bir fotoğraf paylaştı.

    Diego Perotti den imalı forma paylaşımı #1

    Diego Perotti den imalı forma paylaşımı #2

    UMUDU VAR

    Sezon başında takımdan ayrılması beklenen ancak aradığı paraları bulamayan Diego Perotti'nin bu paylaşımın altında yatan sebebin Fenerbahçe'de kalmak istediği şeklinde yorumlar yapıldı.

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