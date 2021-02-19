Diego Perotti'nin babası: Sezon bitmeden sağlığına kavuşur

Hugo Perotti, sakatlığı sebebiyle ameliyat olan ve sezonu kapattığı belirtilen oğlu Diego Perotti'nin sağlık durumu hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin Roma'dan kiraladığı Diego Perotti, süre aldığı maçlarda çok iyi bir performans sergilemiş ancak Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası bir daha sahalara dönememişti.

Arjantin'den Ole'ye konuşan yıldız fubolcunun babası Hugo Perotti, oğlunun sezon bitmeden sağlığına kavuşacağını söyledi.

"2 YIL DAHA KONTRATI VAR"

Hugo Perotti, “Perotti’nin, Roma’dan ciddi bir diz sakatlığıyla geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Arka adalesinde bir sorun oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdi ve başka sorunu yok. Şu anda iyileşme aşamasında. Diego’nun sezon bitmeden sağlığına kavuşacağını umuyorum. Fenerbahçe’de 2 yıl daha kontratı var. Kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.