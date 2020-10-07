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    Diego Perotti'nin sakatlık geçmişi endişelendiriyor

    Diego Perotti'nin sakatlık geçmişi endişelendiriyor

    İtalyan basını, ağır sakatlıklar geçiren Diego Perotti'nin F.Bahçe'den maç başı ücret alacağını yazdı. Bir diğer iddia ise Arjantinli yıldızın yıllık 3 milyon euro garanti ücrete imza attığı yönünde.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 13:32
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    Yaz transfer döneminde aldığı oyuncularla adından söz ettiren Fenerbahçe'nin, yeni gelen futbolcuların alacakları ücretler hakkında herhangi bir açıklamada bulunmaması kafaları karıştırıyor.

    İtalyan basını, Roma'dan transfer edilen Diego Perotti'nin sarı-lacivertli kulüple maç başı ücret karşılığında anlaştığını yazdı. Ancak Türkiye'deki kaynaklara göre Arjantinli yıldız, 3 milyon euro yıllık garanti ücret alacak.

    Diego Perotti nin sakatlık geçmişi endişelendiriyor #1

    F.BAHÇE BİR AÇIKLAMA YAPMADI

    Fenerbahçe yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, geçirdiği ağır sakatlıklar nedeniyle son yıllarda çok fazla maç kaçıran 32 yaşındaki futbolcunun sakatlık geçirmesi taraftarı endişelendirdi.

    Transfermarkt'ın verilerine göre Perotti'nin sakatlık geçmişi:

    Diego Perotti nin sakatlık geçmişi endişelendiriyor #2

    Diego Perotti nin sakatlık geçmişi endişelendiriyor #3

    Diego Perotti nin sakatlık geçmişi endişelendiriyor #4

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