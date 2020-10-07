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Diego Perotti'nin sakatlık geçmişi endişelendiriyor

Diego Perotti'nin sakatlık geçmişi endişelendiriyor

İtalyan basını, ağır sakatlıklar geçiren Diego Perotti'nin F.Bahçe'den maç başı ücret alacağını yazdı. Bir diğer iddia ise Arjantinli yıldızın yıllık 3 milyon euro garanti ücrete imza attığı yönünde.