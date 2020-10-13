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    Diego Perotti'nin tedavisi devam ediyor

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin tedavisine tesislerde devam ediliyor. Arjantinli futbolcunun kısa süre sonra takım antrenmanlarına katılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 10:20
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    Diego Perotti'nin tedavisi devam ediyor

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

    DIEGO PEROTTI'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.

    İdmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı. Sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin tedavisine tesislerde devam edilirken Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

    Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    Diego Perotti nin tedavisi devam ediyor #1

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