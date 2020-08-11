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Diego Reyes koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego Reyes, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 11.08.2020 - 10:12
- Güncelleme : 11.08.2020 - 10:12
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Reyes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Reyes, "Tanrı'ya şükür şu anda iyiyim. Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın." ifadelerini kullandı.