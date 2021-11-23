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- Diego Rossi az ama öz oynuyor
Diego Rossi az ama öz oynuyor
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Diego Rossi, az ama öz oynuyor. 534 dakika sahada kalan yıldız, 2 gol ve 4 asistle dikkat çekiyor.
- Haber Merkezi
- 23.11.2021 - 14:35
- Güncelleme : 23.11.2021 - 15:14
Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, derbide son dakikada oyuna dahil olup galibiyet golünün asistini yaptı.
ROSSI'DEN 2 GOL 4 ASİST
Bu sezon başında başında Los Angeles FC'den kiralanan 23 yaşındaki sol kanat, sahada kaldığı az süreye rağmen skora sağladığı katkıyla dikkat çekiyor.
9 maçta 534 dakika sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Rossi, 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.