Euro
14.2769
11.34%
Dolar
12.7064
11.4%
Altın
775.33
17.06%
Borsa
1.761
0.3%
Bitcoin
693.022
7.68%
BTXN Coin
21.22
4.07%
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Diego Rossi az ama öz oynuyor

    Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Diego Rossi, az ama öz oynuyor. 534 dakika sahada kalan yıldız, 2 gol ve 4 asistle dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diego Rossi az ama öz oynuyor

    Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, derbide son dakikada oyuna dahil olup galibiyet golünün asistini yaptı.

    ROSSI'DEN 2 GOL 4 ASİST

    Bu sezon başında başında Los Angeles FC'den kiralanan 23 yaşındaki sol kanat, sahada kaldığı az süreye rağmen skora sağladığı katkıyla dikkat çekiyor.

    9 maçta 534 dakika sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Rossi, 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

    Diego Rossi az ama öz oynuyor #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir