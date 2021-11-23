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Diego Rossi az ama öz oynuyor

Diego Rossi az ama öz oynuyor

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Diego Rossi, az ama öz oynuyor. 534 dakika sahada kalan yıldız, 2 gol ve 4 asistle dikkat çekiyor.