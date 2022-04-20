Diego Rossi: Benim de oyun tarzım bu

Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Oyun tarzım biraz daha dikine oynamaya yönelik. Kaleye yakın olmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin son dönemde çıkışta olan isimlerin başında gelen 24 yaşındaki başarılı futbolcu Diego Rossi, önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertliler'in 3 yıllık sözleşme imzaladığı Uruguaylı futbolcu, Fenerbahçe TV’de yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programına konuk oldu.

”Beklenlileri de artırıyor”

Takımın gidişatıyla ilgili genel bir değerlendirme yaparak sözlerine başlayan Diego Rossi, oluşan güzel atmosferle ilgili, “Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz. Almış olduğumuz sonuçlar da daha iyi çalışmamıza ve daha iyi sonuçlar almamıza yardım ediyor. Tabii ki maç maç kazanarak devam etmek çok güzel. Çalışmalarımızı muhakkak olumlu anlamda etkiliyor. Güzel bir atmosfer oluşuyor, aynı zamanda beklentileri de arttrıyor.” dedi.

”Kalan bütün maçları kazanmak istiyoruz”

Sezonun bundan sonraki bölümüyle ilgili değerlendirme yapan Rossi, “Sezonun son dönemi zor bir dönem olacak. Her zaman sezonların son dönemi çok belirleyici olur. Dolayısıyla maçların zorluk derecesi muhakkak ki artıyor bu dönemlerde. Bizim konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Kalan bütün maçları kazanmak istiyoruz ve çalışmalarımızı bunun için sürdürüyoruz.” diye konuştu.

”Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum”

Kendi performansıyla ilgiliyse Uruguaylı futbolcu, “Her oyuncu arka arkaya maçlar oynadığı zaman performansını yukarı çekme anlamında büyük bir destek görmüş oluyor. Üst üste maç oynamak oyucuya performansını yukarı çekebilmek için çok yardım ediyor. Ben de son maçlarda ilk 11 oynama fırsatı buldum. Oynadığım zamanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya, takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Umarım performansım bu şekilde devam eder ama daha da önemlisi umarım 3 puan almaya devam ederiz.” değerlendirmesini yaptı.

Uruguay’daki futbol ile kıyaslama

Sezon başı Fenerbahçe’ye transferinin ardından geçirdiği adaptasyon süreciyle ilgili Rossi, “Her ülkenin her ligin kendine has özellikleri var. Bu anlamda benim ülkemde, Uruguay’daki futbolu kıyasladığımda buradaki özelliklerin benzer olduğunu düşünüyorum. Bunun da benim adaptasyon sürecime çok yardımı olduğunu düşünüyorum. Her ligin farklı özellikleri olduğu için bu adaptasyon süreci bazı oyuncular için daha uzun bazı oyuncular içinse daha kısa olabiliyor. Ama her oyuncu mümkün olan en kısa sürede bu süreci atlatmak istiyor.” şeklinde konuştu.

Sözleşme ile ilgili de açıklama yaptı

3 yıllık sözleşmeyle ilgili de konuşan Diego Rossi, “Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bu kulübe çok fazla şey vermek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu kulübün formasını giydiğim her maçta sahada her şeyimi vermek istiyorum.” dedi.

”Burada olmaktan dolayı çok mutlu hissediyoruz.”

Fenerbahçe’de olmaktan dolayı mutlu hissettiğini belirten Rossi, “Buraya ilk geldiğimizde bizim için her şey yeniydi. Şehre ve kulübe adapte olmamız gerekiyordu. Kulübe ve şehre alıştıktan sonra gerçekten çok keyif almaya başladık. Şehri tanıdıktan sonra çok mutlu olduk. Ailem de ben de burada olmaktan dolayı çok mutlu hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

”Benim de oyun tarzım bu”

Gol atmayı seven bir oyuncu olduğunu ifade eden Rossi, saha içinde pozisyonu ve oyuncu özellikleriyle ilgili, “Oyuncular her zaman takımına yardım etmek ister. Bu golle de olabilir, asistle de olabilir. Ama her zaman oyuncular takımına yardım etmek ister. Özellikle forvet oyuncuları gol anlamında yardımda bulunmak ister. Ben de bu şekilde gollerime devam etmek istiyorum. Benim de oyun tarzım bu. Dikine oynamayı ve her zaman kaleye yakın oynamayı seviyorum. Pozisyonum gereği özelliklerim bu şekilde.” açıklamasını yaptı.