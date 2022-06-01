Diego Rossi, Brezilya'da transferin gözdesi

Fenerbahçe'nin Ermeni asıllı Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi için Brezilya ekipleri Corinthians ve Palmeiras'tan teklif geldi. Sarı-lacivertliler oyuncunun gitmesine izin vermedi.

Yönetim, sezon başında Los Angeles’tan kiraladığı Uruguaylı yıldızın bonservisini lig bitmeden önce 5.5 milyon euroya almıştı. Rossi, özellikle sezonun ikinci bölümünde çok iyi bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu, Brezilya ekiplerinin dikkatini çekti.

Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians ve Palmeiras’ın Rossi’yi transfer etmek istediği kaydedildi.

İki kulüpten de yapılan 7 milyon euroluk teklifin kabul edilmediği öğrenildi.

15 gole katkı verdi

Diego Rossi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 maçta 6 gol 9 asist kaydederken, özellikle ligin son haftalarında yakaladığı formla gönülleri fethetmişti.