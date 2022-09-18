Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
365.680
-1.64%
BTXN Coin
7.66
-1.41%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Diego Rossi: Doğru yoldayız

    Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi 5-0 sona eren Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
    • 18.09.2022 - 22:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diego Rossi: Doğru yoldayız

    Fenerbahçe'de Diego Rossi, takımının ilk golünü attığı 5-0'lık Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi.

    "Bugün takım iyi oynadı ve kazandı"

    Diego Rossi, "Takım kazanınca her zaman mutlu oluyorsunuz. Bugün takım iyi futbol oynadı ve kazandı. Bunun için mutluyum" dedi.

    Diego Rossi: Doğru yoldayız #1

    "Doğru yoldayız"

    İki kulvarda da yola devam ettiklerini söyleyen Uruguaylı futbolcu, "Hangi turnuvada oynarsak oynayalım, her maçı kazanmak için oynuyoruz. İki kulvarda da iyi gidiyoruz şu ana kadar, böyle devam etmek istiyoruz. Doğru yoldayız." diye konuştu.

    "Benim için güzel bir mücadele olacak"

    Rossi, son olarak milli takıma seçilmesi ile ilgili olarak, "Her zaman ülkenizin formasını giymek büyük bir gururdur. Ben de çok mutluyum. Benim için güzel bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.

    Diego Rossi: Doğru yoldayız #2


    Dekar başına destek 76 liradan 271 liraya çıktı
    Ekonomi

    Dekar başına destek 76 liradan 271 liraya çıktı

    Antalya'da motosikletin çarptığı anne ve karnındaki bebekleri hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Antalya'da motosikletin çarptığı anne ve karnındaki bebekleri hayatını kaybetti

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir