Diego Rossi: Doğru yoldayız

Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı futbolcu Diego Rossi 5-0 sona eren Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Diego Rossi, takımının ilk golünü attığı 5-0'lık Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi.

"Bugün takım iyi oynadı ve kazandı"

Diego Rossi, "Takım kazanınca her zaman mutlu oluyorsunuz. Bugün takım iyi futbol oynadı ve kazandı. Bunun için mutluyum" dedi.

"Doğru yoldayız"

İki kulvarda da yola devam ettiklerini söyleyen Uruguaylı futbolcu, "Hangi turnuvada oynarsak oynayalım, her maçı kazanmak için oynuyoruz. İki kulvarda da iyi gidiyoruz şu ana kadar, böyle devam etmek istiyoruz. Doğru yoldayız." diye konuştu.

"Benim için güzel bir mücadele olacak"

Rossi, son olarak milli takıma seçilmesi ile ilgili olarak, "Her zaman ülkenizin formasını giymek büyük bir gururdur. Ben de çok mutluyum. Benim için güzel bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.