Diego Rossi: Fenerbahçe, kariyerim için önemli bir adım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Fenerbahçe 'nin MLS Ligi takımlarından Los Angeles FC'den satın alma opsiyonlu kiraladığı Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sarı lacivertlilere gelerek kariyerinde önemli bir adım attığını belirtti. Ayrıca Rossi, vatandaşı Lugano ile konuşmadığını ancak arkadaşı vasıtasıyla sorular sorduğunu söyledi.

"Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Olabilecek en iyi şekilde karşılandım. Güzel bir takım var. Çok motiveyim. Ben de takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum. Fenerbahçe'ye gelirken Lugano ile konuşmadım ama arkadaşım vasıtasıyla sorular sordum. Fenerbahçe'nin çok iyi bir camia olduğundan bahsetti."





"BU LİGE GELDİĞİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIM"

"Umarım çok fazla gol atarım burada. Benim öncelikli amacım ofans ve defansta yardım etmek. Goller de gelecektir. Umarım taraftarlara bu mutluluğu yaşatırım.

Fenerbahçe'nin maçlarına bakıp daha da yakından bakmaya çalıştım. Fenerbahçe Lugano'dan dolayı Uruguay'da tanınan bir takım. Ben de teklif gelince maçlarına biraz daha baktım. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Amerika'da yıllar boyu oynadım. Eski kulübüme teşekkür etmek istiyorum. Ben adım adım gitmek istiyorum kariyerimde. Bu lige, bu takıma geldiğim için de önemli bir adım attığımı düşünüyorum."