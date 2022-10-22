Diego Rossi: Güzel bir şutla golü attım

Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, 1-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sona eren Başakşehir maçının ardından konuştu.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele uzun süre 0-0 eşitlikle geçilirken, 84. dakikada sahneye çıkan Diego Rossi Fenerbahçe'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi, 1-0 kazanılan Başakşehir mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için"

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyet golünü atan Rossi, "Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

"Güzel bir şutla golü attım"

Uruguaylı futbolcu, sözlerini, "Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdi. Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım." ifadeleriyle tamamladı.