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    Diego Rossi İstanbul'da

    Diego Rossi İstanbul'da

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 12:45
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 13:09
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    Fenerbahçe, Uruguaylı Diego Rossi'yle anlaşmaya varıldığını ve oyuncunun İstanbul'a geldi.

    SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

    Fenerbahçe'nin kiraladığı 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu 12:40'ta İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek futbolcu daha sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

    Diego Rossi, İstanbul'da - İZLE

    Diego Rossi İstanbul da #1

    FENERBAHÇE DUYURMUŞTU

    Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

    Diego Rossi İstanbul da #2

    SKORA KATKI SAĞLIYOR

    Penarol'den 2.5 milyon euro karşılığı Los Angeles'a transfer olan Uruguaylı oyuncu, geçen sezon 19 maçta 6 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

    İtalyan pasaportu da olan oyuncu Uruguay Milli Takımı'na da seçildi ancak henüz maça çıkmadı.

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