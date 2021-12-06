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    Diego Rossi, Rizespor maçında fark yarattı

    Rizespor karşısında ilk golde Berisha’ya çok güzel bir pas veren Rossi, 5 asistle Fenerbahçe’nin ligdeki en başarılı ismi konumunda.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:49
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    Diego Rossi, Rizespor maçında fark yarattı

    En son Galatasaray derbisinde Crespo’ya asist yapan Diego Rossi, İrfan Can’ın yokluğunda 11’de forma giydi.

    Uruguaylı futbolcu, hücum hattında çok hareketliydi. Rossi, henüz 13. dakikada sağ taraftan çok hızlı bir dripling yaptı ve ceza sahasına müthiş pas yolladı.

    Berisha da kafayla golü attı. Topu her ayağına aldığında Rizespor savunmasını zorlayan Rossi, 71. dakikadaağları da havalandırdı. Fakat, VAR’a takıldı. Ofsayt gerekçesiyle golü iptal edilen 23 yaşındaki hücumcunun sevinci yarım kaldı.

    Diego Rossi, Rizespor maçında fark yarattı #1

    7 GOLE KATKI SAĞLADI

    Toplamda 5 asiste ulaşan Rossi, bu alanda Fenerbahçe ’nin ligdeki en başarılı ismi. Rossi’nin aynı zamanda 2 de golü bulunuyor. Onu 4’er asistle İrfan Can ve Valencia takip ediyor.

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