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Diego Rossi'den galibiyeti getiren gol
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi attığı harika gol ile takımına 3 puanı getirdi.
- 22.10.2022 - 22:22
- Güncelleme : 22.10.2022 - 22:40
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele uzun süre 0-0 eşitlikle geçilirken, 84. dakikada sahneye çıkan Diego Rossi Fenerbahçe'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.
Gol nasıl gelişti
Fenerbahçe'de 84. dakikada Diego Rossi sahne aldı.
Uruguaylı futbolcu, takım arkadaşı Willian Arao'nun pasında ceza yayından yaptığı şık vuruşla Volkan Babacan'ı geçmeyi başardı ve takımını 1-0 öne geçirerek 3 puanı getirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)