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    Diego Rossi'nin performansı yükselişte

    Ligdeki ilk 2 maçını boş geçen Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, son 4 karşılaşmada da skora direkt etki etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 10:59
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    Diego Rossi'nin performansı yükselişte

    Fenerbahçe'nin zorlu Trabzonspor deplasmanında henüz 3. dakikada sahneye çıkarak fileleri havalandıran Diego Rossi, sarı lacivertlilerde yüksek form grafiği yakalamayı başardı.

    Diego Rossi nin performansı yükselişte #1

    4 MAÇTA KATKI SAĞLADI

    Süper Lig'deki ilk iki karşılaşmasında Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarında gol ya da asist katkısı yapamayan Uruguaylı futbolcu, ardından çıktığı 4 Süper Lig mücadelesinde de katkı sağladı.

    Rossi toplamda 2 gol, 3 asistlik performansa ulaştı.

    Diego Rossi nin performansı yükselişte #2

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