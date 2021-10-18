Diego Rossi'nin performansı yükselişte

Ligdeki ilk 2 maçını boş geçen Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, son 4 karşılaşmada da skora direkt etki etti.

Fenerbahçe'nin zorlu Trabzonspor deplasmanında henüz 3. dakikada sahneye çıkarak fileleri havalandıran Diego Rossi, sarı lacivertlilerde yüksek form grafiği yakalamayı başardı.





4 MAÇTA KATKI SAĞLADI

Süper Lig'deki ilk iki karşılaşmasında Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarında gol ya da asist katkısı yapamayan Uruguaylı futbolcu, ardından çıktığı 4 Süper Lig mücadelesinde de katkı sağladı.

Rossi toplamda 2 gol, 3 asistlik performansa ulaştı.



