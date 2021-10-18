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Diego Rossi'nin performansı yükselişte
Ligdeki ilk 2 maçını boş geçen Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, son 4 karşılaşmada da skora direkt etki etti.
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 10:51
- Güncelleme : 18.10.2021 - 10:59
Fenerbahçe'nin zorlu Trabzonspor deplasmanında henüz 3. dakikada sahneye çıkarak fileleri havalandıran Diego Rossi, sarı lacivertlilerde yüksek form grafiği yakalamayı başardı.
4 MAÇTA KATKI SAĞLADI
Süper Lig'deki ilk iki karşılaşmasında Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarında gol ya da asist katkısı yapamayan Uruguaylı futbolcu, ardından çıktığı 4 Süper Lig mücadelesinde de katkı sağladı.
Rossi toplamda 2 gol, 3 asistlik performansa ulaştı.